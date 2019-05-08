Третий конкурс по выбору управлющего Межигорья может быть сорван – СМИ

Его может постигнуть участь предыдущих неудачных попыток.

17 мая 2019 года завершается третий конкурс по поиску управляющей компании для Межигорья - скандального имения беглого президента Януковича, объявленный АРМА (Агентство по розыску и управлению активами). Однако и его может постигнуть участь предыдущих неудачных попыток.

Об этом говорится в расследовании РБК-Украина.

Возможных причин для срыва конкурса издание называет несколько - непрозрачная структура собственности, неопределенный статус земли, наличие на территории «людей в камуфляже» из ГО «НПУ Межигорье, саботаж конкурса с их стороны, а также астрономические долги за коммуналку и абсолютная неясность того – кто закроет накопившуюся перед поставщиками задолженность.

Согласно информации РБК-Украина – в 2014 году активисты Автомайдана и Самообороны заняли резиденцию Межигорье и установили там свою администрацию во главе с Денисом Тарахкотеликом. Группа «активистов» зарегистрировала общественную организацию «НПУ «Межигорье» - одного из трех участников конкурса АРМА. Два других участника конкурса, подавших документы на текущий момент – никому не известные ООО "Гаянський Геннадий Григорьевич" и ООО "Скомпани" (компания, которую связывают с Алексеем Вороненко – бывшим кандидатом в депутаты и помощником нардепа Мураева)

Издание отмечает, что ОО «НПУ «Межигорье» неоднократно нарушает требования АРМА, согласно которым принимать участие в нем могут только коммерческие организации, но не общественные объединения. Руководство активистов отказывается менять форму собственности, мотивируя это нежеланием оплачивать налоги и коммунальные платежи.

В своем расследовании «Тайны Межигорья. почему конкурс на управляющего могут закончиться ничем» РБК-Украина проводит анализ возможных статей доходов и расходов нынешней администрации и приходит к выводу, что сумма выручки ОО «НПУ «Межигорье» может превышать 50 млн. грн. По мнению АРМА эта сумма может достигать 100 млн. грн.