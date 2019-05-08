"Депутаты – зверюшки пугливые": политолог объяснил, почему ВР вряд ли проголосует за инаугурацию 19 мая

Политолог отметил, что "просто так Раду распустить нельзя".

Инаугурация может состояться в любой день после объявления Центральной избирательной комиссией результатов. Но для этого новый президент сам должен позаботиться о процессе подготовки.

Такое мнение высказал политолог Тарас Чорновил, передает «Главред».

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"После решения ЦИК, должно произойти три вещи. Рада должна, на основании этого решения, определить дату и основные параметры инаугурационного заседания. Министерство иностранных дел вместе с Администрацией президента и командой новоизбранного главы государства должны обеспечить приглашения иностранных гостей, создать все протокольные условия, чтобы гости могли приехать, и чтобы для них было надлежащее место. И это вещь очень непростая. Если одного президента посадить в одном месте, а второго на балконе – будет международный скандал. На это тоже идет время. Третий пункт – это именно инаугурация, которая является конституционным юридическим актом, поэтому должна проходить строго по протоколу", - считает Тарас Чорновил.

По его словам, каждый президент может устраивать свою программу.

"Виктор Ющенко праздновал на Майдане с друзьями, у Петра Порошенко после завершения инаугурации был прием в Мыстецком Арсенале, а Леонид Кучма все постпротокольные действа проводил во дворце "Украина". И, чтобы сократить промежуток между датой решения ЦИК и инаугурацией, новоизбранный президент должен быть сам активным. Порошенко, например, рекордсмен – у него этот период был самым коротким. Но ему никто не помогал. Он сам созвонился с иностранными гостями, которых хотел видеть, их пригласил и позаботился, чтобы они приехали своевременно", - объясняет Чорновил.

По мнению политолога, будущие главы АП и СНБО на следующий день после окончания выборов должны были провести встречи с депутатами и приступить к организации процесса инаугурации.

"Они уже на следующий день после второго тура выборов могли собрать депутатов, пригласить представителей АП и договориться о дате, на которой бы ВР постановила дату инаугурации, и готовились бы к торжеству. И Зеленский должен был знать, что в первой половине мая парламент практически не работает. Это неправильно, но так сложилось. А они думали, что их пригласят и вручат булаву. Теперь за дату должны проголосовать депутаты. Но за 19-ое мая не проголосуют Народный фронт и БПП, потому что это День памяти жертв политический репрессий. Но можно говорить и про 18-ое число, но это будет как с черного хода – никто не приедет, и никто не поздравит. А это старт нормальных отношений с международными коллегами", - обратил внимание Чорновил.

Политолог также добавил, что сейчас политтехнологи Зеленского пугают парламент роспуском, чтобы организовать инаугурацию в удобное для нового президента время.

"А депутаты – зверюшки пугливые. Они Конституции не читали, и не знают, что просто так Раду распустить нельзя. И потому они запаниковали. И теперь до 27-го они вряд ли проголосуют", - резюмировал Чорновил.