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У Зеленского не исключают, что инаугурация может состояться уже в июне

08:37, 08 мая 2019
Политика
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Зеленский попросил нардепов назначить инаугурацию на 19 мая / фото УНИАН

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Об этом заявил член команды Зеленского Александр Данилюк, передает «Обозреватель». По его словам, на инаугурации ждут лидеров стран-партнеров Украины, с многими уже есть предварительные договоренности о приезде.

"Мы ждем 14 мая решение парламента относительно даты инаугурации, так предусмотрено нашим законодательством. Она может быть с 19 мая, как просил Владимир Зеленский, обращаясь к парламенту, или затянуться на начало июня, чего не хотелось бы", – заявил Данилюк.

По словам политика, от назначенной даты будет зависеть состав гостей мероприятия.

"Мировые лидеры имеют напряженный график. Они не могут ежедневно следить за решениями Верховной Рады и подстраивать свои календари. Требуется определенное время, чтобы их пригласить, чтобы они могли спланировать свой приезд. Поэтому ждем 14 мая, а затем определяемся", – отметил он.

"Мы бы хотели видеть на инаугурации лидеров наших стран-партнеров, со многими у нас уже есть предварительные договоренности и приглашения", – добавил Данилюк.

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Теги: #инаугурация#Владимир Зеленский