В Кремле прокомментировали высказывания советника Путина о заселении Донбасса евреями

Советник Путина Глазьев в блоге в газете "Завтра" написал, что "ставка властей США на Зеленского может быть связана с креном администрации Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле", и не исключил "массового переезда на зачищенные от русского населения земли Донбасса уставших от постоянной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной".

В Кремле назвали высказывания советника президента РФ Сергея Глазьева о заселении Донбасса евреями его личным мнением.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос, обсуждалось ли это позиция с президентом РФ и какое отношение по этому вопросу у Владимира Путина, Песков ответил: "Владимир Путин не имеет отношения к этой позиции. Это исключительно личное мнение, может быть, некорректное высказывание советника Глазьева. Я не знаю контекста, в котором это высказывание было допущено, поэтому не имею возможности как-то его комментировать".

Песков подчеркнул, что тема переселения евреев на Донбасс "никак не обсуждается".

"Блог – это что-то личное. Я, к сожалению, не знаком с блогерской составляющей советника Глазьева и не имею возможности судить. В любом случае это скорее личная точка зрения, и это никоим образом не обсуждается в администрации", - заверил он.

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Ранее Глазьев в своем блоге в газете "Завтра" выразил мнение, что новая украинская власть может заселить Донбасс евреями. Он написал: "Ставка властей США на Владимира Зеленского может быть связана с креном администрации Дональда Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле. Вероятно, они поставят новые задачи перед обновлённым киевским режимом".

Советник Путина не исключил "возможности массового переезда на зачищенные от русского населения земли Донбасса уставших от постоянной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной".

Глазьев считает, что власти США с приходом команды Зеленского "будут приватизировать земли, скупать заводы, возьмут под контроль СМИ, а недовольным русским дадут возможность получить российский паспорт и покинуть свою землю".

Он резко критикует США за действия в Украине начиная с Евромайдана. В публикации можно встретить такие словосочетания как "американский оккупационный режим", "западные кукловоды", "киевские марионетки".

Глазьев полагает, что в ближайшее время США "усилят давление на страны Евразийского экономического союза и, возможно, перенесут технологии Майдана в крупные российские города".