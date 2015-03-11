Кремль отреагировал на информацию о болезни Путина: "Визит в Казахстан отложен, причины не объясняем"

Об этом рассказал радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, визит отложили, так как это решение было принято лидерами трех стран.

«Не будет отменен, он будет отложен. Он уже отложен. Лидеры 3-х стран приняли решение отложить на несколько дней этот визит. Мы причины никак не объясняем. Это было решение лидеров»,- сказал Песков.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отменил визит в Казахстан, где он должен был провести переговоры с президентом Нурсултаном Назарбаевым, а также лидером Беларуси Александром Лукашенко.