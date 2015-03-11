СМИ: Путин отменил визит к Назарбаеву из-за болезни

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Reuters.

Официально о причинах отмены визита не сообщается, однако неназванный казахский чиновник сообщил агентству, что отмена визита, возможно, объясняется болезнью российского лидера.

«Визит был отменен, – сказал этот представитель Казахстана. – Похоже, что Путин заболел».

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Москва пока не сообщила о причинах отмены визита. Пока неизвестно скажется ли эта отмена на визите Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Астане президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Беларуси Александр Лукашенко и РФ Владимир Путин намерены обсудить ситуацию в Украине. С этой целью 12-13 марта президент РФ должен был посетить Казахстан.