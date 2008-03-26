Европейская партия примет участие в выборах Киевсовета

Сегодня политсовет Европейской партии Украины единогласно принял решение об участии в досрочных выборах в Киевсовет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Европейской партии.

„Ми заняли единодушно четкую позицию относительно участия в выборах в Киевраду, и заявляем о своих намерениях активно приобщиться к обновлению городской власти, которая должна проводить прозрачную политику в интересах киевлян”, - отметил лидер партии Николай КАТЕРИНЧУК. По его словам, “нам не безразлично, кто будет представлять киевскую общину, и мы будем считать честью быть избранными в депутатский корпус столицы”.

„Решение о выдвижении кандидата на должность мэра Киева от нашей политической силы будет принято после 28 марта. Пока в заседании политсовета возглавляемой мною партии объявлен перерыв”, - добавил Н.КАТЕРИНЧУК.