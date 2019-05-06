Выданные жителям ОРДЛО российские паспорта никем не будут признаваться – Климкин

Глава МИД еще раз призвал жителей временно оккупированных районов Донбасса не получать российские паспорта.

Министр иностранных дел Павел Климкин убежден, что ни выданные Россией паспорта жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, ни юридические действия на их основе никем не будут признаваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал журналистам во время Киевского еврейского форума.

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«Пока вы видите, что весь план РФ пошел не по ее сценарию. Она понимает, что поднимать ставки - это пока единственное, что она может. Во-первых - это были санкции в контексте поставок нефти. Затем это было позорное решение о выдаче паспортов... Сейчас центры работают и для луганчан, и для дончан», - заявил он.

Климкин еще раз призвал жителей ОРДЛО не получать российские паспорта. «Поскольку я уверен, что ни эти паспорта, ни любые юридические действия, совершенные на их основе, не будут никем признаваться. И вообще быть гражданином третьего, пятого или какого сорта и что делать с этими паспортами - каждый может определить для себя, нецензурных слов использовать не будем», - добавил министр.

«Россия сознательно пытается поднимать ставки. Россия сознательно не идет на плодотворные дискуссии с нашими партнерами по освобождению политических заключенных и военнопленных, они пытаюсь что-то обещать, но не говорят ничего конкретного. РФ опять-таки ожидает передачи власти», - отметил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия. В ведомстве отмечают, что нормативно-правовые акты РФ как предыдущие, так и будущие, направленные на предоставление гражданам Украины российского гражданства противоправным способом, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаваться украинской стороной.