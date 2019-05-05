Украина надеется, что Совет Европы не пойдет на уступки России - МИД

Сегодня исполняется 70 лет со дня основания Совета Европы - панъевропейской международной организации, защищающей права и свободы почти 800 млн человек в 47 государствах-членах.

Украина надеется, что Совет Европы продолжит оставаться образцом демократии и не пойдет на уступки России, которая является крупнейшим государством-нарушителем принципов Организации.

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Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины к 70-й годовщине основания Совета Европы.

В комментарии напоминается, что сегодня, 5 мая, исполняется 70 лет со дня основания Совета Европы - панъевропейской международной организации, защищающей права и свободы почти 800 млн человек в 47 государствах-членах.

«Устав Совета Европы, подписанный в Лондоне 5 мая 1949 года, на годы вперед зафиксировал приверженность государств-членов Организации принципам, являющимся основой каждой истинной демократии - личным и политическим свободам и верховенству права», - отметили в МИД.

Также в комментарии напоминается, что за 70 лет деятельности Совет Европы достиг выдающихся результатов в защите демократических европейских идеалов и принципов. Была создана эффективная система защиты прав человека, закрепленных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Организация разработала и приняла более 200 международных договоров, преимущественно правозащитного характера. Были образованы такие органы как Европейский суд по правам человека, Венецианская комиссия, Группа государств против коррупции GRECO и другие институты, которые активно и эффективно работают в сферах развития национального законодательства в соответствии с лучшими европейскими стандартами в области прав человека, конституционного права, противодействия коррупции, совершенствования судебных систем и др.

В МИД отметили, что Украина является членом Совета Европы с 1995 года, активно работает в уставных и рабочих органах Организации, приобщается к формированию общего европейского правового пространства, присоединившись к более чем 90 договорам Совета Европы, а украинские граждане имеют возможность обращаться за защитой своих прав в Европейский суд по правам человека.

«План действий Совета Европы для Украины является инструментом практического взаимодействия в проведении правовых реформ в нашем государстве в соответствии с европейскими стандартами», - добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД подчеркнули, что Совет Европы открыл путь к дальнейшей интеграции на Европейском континенте, а его стандарты стали путеводителем в защите демократических ценностей.

«Однако должны с грустью констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей.

Этот кризис стал настоящим вызовом для Организации и поставил ее перед выбором - остаться верной собственным ценностям и принципам, или поддаться на шантаж и угрозы и поставить под сомнение обретенные за 70 лет доверие и авторитет», - сказано в комментарии.

Как подчеркнули в МИД, «Украина надеется, что за десятилетия работы и испытаний Совет Европы получил достаточно сил и здравого смысла, чтобы и далее оставаться образцом демократии, а не встретить свое 70-летие в полуразрушенном скомпрометированном состоянии из-за безосновательных уступок в пользу крупнейшего государства-нарушителя его принципов и норм».

«Украина со своей стороны остается преданной взятым на себя в рамках Совета Европы обязательствам, продолжит защищать права и свободы каждого человека и гражданина на территории нашего государства, включая временно оккупированные территории, а также активно противодействовать попыткам разрушить Организацию. Сильный Совет Европы нужен Украине и всему европейскому континенту», - заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал УНИАН, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме.

В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ.

С января 2018 года продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.