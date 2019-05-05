В России допустили выход из Совета Европы и конвенции по правам человека

В 2014 году российских парламентариев лишили ряда прав в ПАСЕ из-за оккупации РФ Крыма.

Постпред России при Совете Европы Иван Солтановский не исключает возможности выхода страны из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и СЕ, если не удастся найти компромисс.

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"Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте", — заявил он в интервью РИА Новости.

Вместе с тем Солтановский подчеркнул, что Москва не жалеет, что в свое время вступила в СЕ, так как "советоевропейский опыт" помог "модернизировать российскую правовую систему, гуманизировать судопроизводство и пенитенциарную систему", интегрировать российское образование в европейскую систему.

Как сообщал УНИАН, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме.

В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ.

С января 2018 года продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.