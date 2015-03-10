Туск считает Минские договоренности лучшим способом сдерживания российской агрессии

Как сообщает польский телеканал TVN24, об этом он заявил в Вашингтоне.

"Не все с энтузиазмом воспринимают эти договоренности, но, без сомнения, сегодня это лучший способ удержать Россию от агрессивных действий в Украине при условии, если будем действовать совместно и решительно", - сказал Туск.

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"Мы договорились, что совместно будем действовать для давления и принуждения к имплементации Минских договоренностей", - заявил Туск после переговоров с представителями американских властей во главе с президентом США Бараком Обамой.