Туск посетит Вашингтон, чтобы обсудить с Обамой ситуацию в Украине и отношения с РФ

Президент Европейского Совета Дональд Туск намерен обсудить с президентом США Бараком Обамой кризис в Украине и отношения с Россией.

Как сообщает пресс-служба Европейского Совета, Туск посетит Вашингтон в следующий понедельник, 9 марта.

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„Президент Туск встретится с президентом США Обамой в Белом доме 9 марта, чтобы обсудить повестку дня отношений ЕС-США. Они также обсудят кризис в Украине и отношения с Россией”, - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обсудят вопросы торговли, изменения климата, энергетическую безопасность и борьбу с терроризмом.