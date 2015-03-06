Туск посетит Вашингтон, чтобы обсудить с Обамой ситуацию в Украине и отношения с РФ
11:19, 06 марта 2015Мир
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Президент Европейского Совета Туск встретится с президентом США Обамой в Белом доме 9 марта, чтобы обсудить повестку дня отношений ЕС-США.
REUTERS
Президент Европейского Совета Дональд Туск намерен обсудить с президентом США Бараком Обамой кризис в Украине и отношения с Россией.
Как сообщает пресс-служба Европейского Совета, Туск посетит Вашингтон в следующий понедельник, 9 марта.
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„Президент Туск встретится с президентом США Обамой в Белом доме 9 марта, чтобы обсудить повестку дня отношений ЕС-США. Они также обсудят кризис в Украине и отношения с Россией”, - говорится в сообщении.
Кроме того, президенты обсудят вопросы торговли, изменения климата, энергетическую безопасность и борьбу с терроризмом.
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