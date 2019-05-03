В "Голосе Украины" опубликованы официальные результаты выборов президента Украины

По итогам повторного голосования по очередным выборам президента Украины избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский.

Официальные результаты очередных выборов президента Украины опубликованы на сайте парламентского издания «Голос Украины».

Отмечается, что, по данным Центральной избирательной комиссии, во втором туре за кандидата Владимира Зеленского проголосовали 13 541 528 избирателей, что составляет 73,22%, за кандидата Петра Порошенко - 4 522 450 избирателей, что составляет 24,45 %.

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«Таким образом, по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский Владимир Александрович, 1978 года рождения, художественный руководитель, ООО «Квартал 95», проживающий в городе Киеве, беспартийный, субъект выдвижения — политическая партия «Слуга народа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в списки избирателей на избирательных участках были включены 30 105 004 избирателя, из которых в голосовании приняли участие 18 491 837 избирателей.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов.

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный президент вступает в полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.

Инаугурация должна состояться в ближайшие 30 дней.