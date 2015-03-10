В милиции подтвердили информацию о самоубийстве экс-регионала Мельника
Главное управление МВД Украины в Киевской области открыло уголовное производство по статье “преднамеренное убийство” по факту самоубийства бывшего народного депутата от Партии регионов Станислава Мельника.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью областной милиции.
Как отметили в ОСО, информация о совершении самоубийства поступила вчера, 9 марта, около 22.00.
В милиции добавили, что тело погибшего нашли в его квартире в населенном пункте Украинка.
Также на месте было обнаружено зарегистрированное на Мельника охотничье оружие и предсмертную записку, в которой он попросил прощения у всех.
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“Сейчас изъятое оружие и записку направлено на экспертизу. Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия», - отметили в ОСО.
Как сообщалось, 53-летний Мельник был народным депутатом V и VI созывов от Партии регионов.
Мельник шесть лет возглавлял СП "Донецкий пивоваренный завод", с 2005 года и до избрания в парламент был генеральным директором ЗАО "Люкс" в Донецке. Также был депутатом Донецкого городского совета в 2002-2006 годах.