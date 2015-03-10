В милиции подтвердили информацию о самоубийстве экс-регионала Мельника

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью областной милиции.

Как отметили в ОСО, информация о совершении самоубийства поступила вчера, 9 марта, около 22.00.

В милиции добавили, что тело погибшего нашли в его квартире в населенном пункте Украинка.

Также на месте было обнаружено зарегистрированное на Мельника охотничье оружие и предсмертную записку, в которой он попросил прощения у всех.

Читайте такжеЧечетова до самоубийства могли доказать моральный прессинг и угрозы - Чорновил

“Сейчас изъятое оружие и записку направлено на экспертизу. Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия», - отметили в ОСО.

Как сообщалось, 53-летний Мельник был народным депутатом V и VI созывов от Партии регионов.

Мельник шесть лет возглавлял СП "Донецкий пивоваренный завод", с 2005 года и до избрания в парламент был генеральным директором ЗАО "Люкс" в Донецке. Также был депутатом Донецкого городского совета в 2002-2006 годах.