"Могу спланировать операцию": советник Зеленского оценил перспективу военного пути освобождения территорий

Если сегодня Донбасс – это перспектива на пять лет, то территория Крыма – это перспектива более отдаленная, отметил Иван Апаршин.

Советник будущего президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что возвращение украинских территорий военным путем – это "уже потерянный шанс 2014 года".

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Об этом он рассказал в интервью изданию «Апостроф».

«Если на сегодняшний день Донбасс – это перспектива на пять лет, то территория Крыма – это перспектива более отдаленная. Но я не вижу сегодня возможности вернуть наши территории за счет военной операции. Я могу спланировать эту операцию. Я знаю людей, которые в состоянии ее провести. Мы можем выполнить любые расчеты вплоть до калибров», – отметил Апаршин.

При этом он добавил, что не советовал бы никому вообще рассматривать возможность возвращения украинских территорий военным путем. «Потери будут огромными. На сегодняшний день это уже потерянный шанс 2014 года», – сказал он.