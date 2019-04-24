Советник Зеленского: не советую говорить с Путиным "один на один" и я против "ЛДНР" за столом переговоров

Советник по вопросам безопасности считает прямые переговоры с Путиным бесперспективными.

Прямые переговоры Владимира Зеленского, который победил на президентских выборах в Украине, с президентом России Владимиром Путиным по вопросам Донбасса является "проигрышным вариантом".

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Об этом заявил 23 апреля в эфире телеканала ZIK советник Зеленского по вопросам безопасности Иван Апаршин, передает «Гордон».

"Не дай бог кто-то предложит новому президенту в том числе сесть за стол переговоров с этими так называемыми республиками "ДНР" и "ЛНР". Я никогда этого не поддержу", – заявил Апаршин.

Журналист отметил, что сейчас поднимают тему прямых переговоров Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

"Один на один – это бесперспективно... Что значит "прямые переговоры"?.. Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате. Я не верю, что Путин будет нам потом что-то гарантировать, я не верю ему. Я поверю только тогда, когда к этому формату будут привлечены мощные страны, с которыми он просто "играть" не сможет... Это моя позиция. Я бы никогда не сел за стол переговоров с Путиным один на один. Это проигрышный вариант", – ответил Апаршин.