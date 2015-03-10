В ЕС прокомментировали фильм об аннексии Крыма Россией

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич сказала: "Нам известно об этом. Для нас важна позиция Евросоюза, в соответствии с которой мы осуждаем результат этих действий, в частности незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Это было и продолжает оставаться четким нарушениям как Хартии ООН и Хельсинского акта 1975 года о территориальной целостности государств, так и международных обязательств России, когда мы говорим об Украине. Мы не признаем это нарушение международного права и будем продолжать полностью выполнять нашу политику непризнания, в том числе через меры пресечения", - сказала она.

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На вопрос о новых санкциях против России Майя Косьянчич ответила, что когда речь идет об аннексии Крыма, соответствующие санкции уже приняты. "Когда мы говорим о Крыме, это очень специфический набор мер. Когда мы говорим о ситуации на востоке Украины, это другой набор мер. Мы четко сказали, что мы сфокусированы на полном выполнении Минских договоренностей. Мы делаем все, что можем для того, чтобы поддержать это выполнение, включая усиление нашей поддержки ОБСЕ", - подчеркнула пресс-секретарь Федерики Могерини.