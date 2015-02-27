В ЕС положительно оценили начало отвода вооружения

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сказала спикер верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

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«Мы видели сообщение, что обе стороны начали отводить тяжелое вооружение. Это шаг в правильном направлении. Но процесс еще не завершен. Очень важно увидеть, что обе стороны выполняют договоренность об общем прекращении огня без каких-либо исключений», - отметила она.

Косьянчич констатировала, что на сегодняшний день Минские договоренности не выполняются в полном объеме.

„Нам необходимо полное выполнение Минских договоренностей. Очень важно, чтобы миссия ОБСЕ получила доступ для мониторинга и проверки на местах, чтобы быть уверенными в том, что процесс происходит”, - отметила спикер верховного представителя ЕС.

Как сообщал УНИАН, подписанным 12 февраля в Минске комплексом мероприятий, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей относительно урегулирования ситуации на Донбассе, предусмотрено отведение всех тяжелых вооружений обеими сторонами.

26 февраля силы АТО начали отведение артиллерии калибром 100 мм по всей линии фронта, за этим наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Главари террористов также заявили о начале отвода своих вооружений, однако сегодня координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук опроверг их заявление и добавил, что на протяжении последних суток боевики и российские войска неоднократно нарушали режим перемирия - зафиксировано около 30 обстрелов.