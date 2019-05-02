У Зеленского интригуют заявлениями об инаугурации

Пока неизвестна дата инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Сценарист "Слуги народа" Юрий Костюк рассказал о том, как команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского готовится к инаугурации.

В интервью "Украинской правде" он признался, что пока дату инаугурации не знают даже у будущего главы государства.

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"Пока не знаем. Мне кажется, что ЦИК должна назначать дату инаугурации. А как готовимся - думаем о"фишечках". Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем", - сказал он.

Костюк добавил, что президент по традиции также придет в Верховную Раду.

"Мы, кстати, думали, можно ли вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент. То есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и выполнять. А потом – мы еще что-то придумаем. Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, что что-то будет интересно", - заверил сценарист "Слуги народа".

Как сообщал УНИАН, 30 апреля ЦИК официально объявила Зеленского победителем президентских выборов. Согласно результатам второго тура выборов, Зеленского поддержали 73,22% избирателей, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный глава государства вступает в полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.