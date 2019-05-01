Будущая первая леди: Зеленский не готов к реверансу перед агрессором

Елена Зеленская сомневается, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры с РФ.

Прямые переговоры между новым президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным вряд ли возможны в ближайшее время.

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Об этом в интервью изданию The Daily Beast заявила жена Владимира Зеленского Елена.

«Невозможно начать с нуля. Не думаю, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры (с Владимиром Путиным – ред.). Владимир (Зеленский - ред.) не готов к реверансу перед агрессором, но готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров», – отметила будущая первая леди.

Отметим, жена Владимира Зеленского – Елена – станет самой молодой первой леди Украины, а сам Владимир - самым молодым президентом страны. Супруги – ровесники, им обоим 41 год.