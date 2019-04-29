Порошенко заявил, что подпишет закон о функционировании украинского языка как государственного

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет принятый парламентом закон о функционировании украинского языка как государственного.

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Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время рабочей поездки к Львовской области.

Во время встречи с представителями общественности и бизнеса Порошенко обратился к председателю Верховной Рады Андрея Парубия со словами благодарности за поддержку и защиту украинского языка. «Я подчеркиваю, что без Парубия этот закон точно не был бы проголосован», - сказал он.

«Закон про украинский язык – это не означает, что мы хотим «прижать» любой другой язык. Это точно не так. Этот закон о том, что мы должны защитить наш язык. Потому что нигде в мире, кроме Украины, ее не защитят», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», за который проголосовали 278 народных депутатов.

Законом предусмотрено, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно освоить государственный язык гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, в Украине будет создана Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Законом определены лица, которые обязаны владеть государственным языком и применять ее во время выполнения служебных обязанностей. Среди них, в частности, руководство государства, депутаты, судьи, прокуроры, служащие Нацбанка, лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту, педагоги, медики государственных и коммунальных заведений здравоохранения.

Действие закона не распространяется на сферу приватного общения и совершения религиозных обрядов.