Президент намерен давать интервью каждую неделю

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко. "Страна нуждается в откровенном разговоре и объяснениях чаще, чем власть это делает. Именно поэтому мы решили сделать серию эксклюзивных интервью президента украинским СМИ. Начнем с телеканалов", - отметил Святослав Цеголко.

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В своем интервью Первому национальному телеканалу Петр Порошенко призвал выйти на регулярное общение со СМИ и других представителей власти.