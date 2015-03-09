Президент рассказал о масштабах ущерба в сфере промышленности и расходах на войну

"Украина живет в условиях войны, в условиях оккупированной территории. Мы должны посмотреть правде в глаза. Около 25% промышленного потенциала страны остановлено, 10% - физически разрушено. Расходы на оборону сегодня составляют более 90 млрд. При этом страна находит силы, чтобы это обеспечить. Пока идет война, инвестиции в Украину не придут, и людям нужно говорить правду", - сказал президент Петр Порошенко в интервью Первому национальному телеканалу, которое выйдет на телевидении в 22.00

Читайте такжеПорошенко: Боевики игнорируют договоренность об отводе вооружений и освобождении заложниковОн отметил, что реформы не могут быть быстрыми и фактически их проведение началось после парламентских выборов. "Мы построим другую экономику, преодолеем коррупцию. Причем преодоление коррупции - не только голосование за антикоррупционное бюро или законы по борьбе с коррупцией. Коррупция имеет конкретную фамилию, конкретное имя человека, который должен сидеть в тюрьме", - сказал президент.

"Мы сможем выжить, только если будем объединены, причем не только правительство, парламент и президент, а - весь народ", - заявил президент Петр Порошенко.