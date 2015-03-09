Могерини: целью ЕС является гарантия территориальной целостности Украины

Такое заявление сделала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая в Совете Безопасности ООН, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеПорошенко напомнил Могерини о планах относительно миротворцев на Донбассе"Что произошло на Украине за последний год - это самый худший кризис со времен Балканских войн", - сказала Федерика Могерини.

Разрешение кризиса, и достижение устойчивого урегулирования это, по ее словам, "срочная задача". Она отметила, что Евросоюз намерен полностью поддерживать минских соглашения по урегулированию ситуации.

"Важно, что Минский комплекс мер, принятый 12 февраля, был завизирован этим Советом. Режим прекращения огня хрупкий и нельзя жалеть усилий, чтобы поддерживать его… Мы будем продолжать поддерживать выполнение Минска, как мы делаем сейчас путем материальной и финансовой помощи специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - добавила она.

Федерика Могерини также подчеркнула, что политика Брюсселя в отношении Украины предельно прозрачна, а главной целью ЕС является прекращение конфликта и гарантия территориальной целостности Украины. Она также призвала не "оставлять без ответа" политику России в Крыму, вновь отметив, что ЕС "осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя как нарушение международного права".