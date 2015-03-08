Российские защитники православия на Луганщине разбомбили уже восемь храмов - Москаль
За период ведения боевых действий в результате обстрелов боевиками населенных пунктов на контролируемой территории Украине Луганщины было повреждено восемь церковных храмов.
Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.
"Все они принадлежат к Украинской православной церкви. В большинстве церквей выбиты окна, иссеченн осколками фасад, повреждена кровля. А некоторые подверглись сильным разрушениям в результате прямых попаданий артиллерийских и реактивных снарядов", - рассказал Москаль.
Перечень поврежденных церквей
Свято-Ильинский храм в Лисичанске - повреждена кровля, возникла трещина в стене;
Читайте такжеНа Луганщине в разбомбленном храме уцелела старинная икона XVIII в.Храм в честь трех святителей в Попасной - многочисленные осколочные повреждения стен и купола, пробита кровля в церковном доме;
Свято-Николаевский храм в Попасной - взрывными волнами выбиты окна;
Свято-Николаевский храм в поселке Голубовское Попаснянского района - многочисленные осколочные повреждения стен;
Свято-Троицкий храм в Троицком Попаснянского района - в результате прямых попаданий реактивных снарядов пробит потолок, разрушен алтарь, уничтожены иконы;
Свято-Николаевский храм и часовня в честь преподобного Серафима Саровского в Новотошковке Попаснянского района - многочисленные осколочные повреждения стен храма и часовни;
Часовня в честь Святого Пантелеймона в Тошковке Попаснянского района - многочисленные осколочные повреждения стен;
Свято-Покровский храм в Трехизбенке - выбиты окна, в результате прямых попаданий реактивных снарядов повреждены стены.
"Разбитые церкви с уничтоженными алтарями и иконами - наглядное подтверждение того, за какой “православный мир” воюют русские и их наемники на Донбассе", - заявил Москаль.