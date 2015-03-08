Российские защитники православия на Луганщине разбомбили уже восемь храмов - Москаль

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.

"Все они принадлежат к Украинской православной церкви. В большинстве церквей выбиты окна, иссеченн осколками фасад, повреждена кровля. А некоторые подверглись сильным разрушениям в результате прямых попаданий артиллерийских и реактивных снарядов", - рассказал Москаль.

Перечень поврежденных церквей

Свято-Ильинский храм в Лисичанске - повреждена кровля, возникла трещина в стене;

Читайте такжеНа Луганщине в разбомбленном храме уцелела старинная икона XVIII в.Храм в честь трех святителей в Попасной - многочисленные осколочные повреждения стен и купола, пробита кровля в церковном доме;

Свято-Николаевский храм в Попасной - взрывными волнами выбиты окна;

Свято-Николаевский храм в поселке Голубовское Попаснянского района - многочисленные осколочные повреждения стен;

Свято-Троицкий храм в Троицком Попаснянского района - в результате прямых попаданий реактивных снарядов пробит потолок, разрушен алтарь, уничтожены иконы;

Свято-Николаевский храм и часовня в честь преподобного Серафима Саровского в Новотошковке Попаснянского района - многочисленные осколочные повреждения стен храма и часовни;

Часовня в честь Святого Пантелеймона в Тошковке Попаснянского района - многочисленные осколочные повреждения стен;

Свято-Покровский храм в Трехизбенке - выбиты окна, в результате прямых попаданий реактивных снарядов повреждены стены.

"Разбитые церкви с уничтоженными алтарями и иконами - наглядное подтверждение того, за какой “православный мир” воюют русские и их наемники на Донбассе", - заявил Москаль.