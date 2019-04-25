Вятрович призвал Раду принять закон о государственном языке

Руководитель Украинского института нацпамяти заявил, что язык - это оружие защиты против российской агрессии.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призвал Верховную Раду проголосовать за закон о функционировании украинского языка как государственного.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на митинге под Верховной Радой, где собрались люди с требованием принятия языкового закона.

"Мы будем бороться за язык, культуру, историю. Мы будем отстаивать ее в парламенте, в правительстве, на улицах. Мы будем бороться за нее на телевидении, в интернете, в книгах. Мы никогда не сдадимся, и мы победим", - подчеркнул Вятрович.

"Почему язык актуален, стало понятно особенно четко после вчерашнего дня. Я напомню, что Путин объявил о паспортизации населения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Я напомню, что поводом для этой паспортизации стало "наличие там русскоязычного населения". Именно так объяснили, почему людям будут предоставлять паспорта", - заявил Вятрович.

"Этот шаг очень четко показывает один ключевой тезис: язык - это оружие. Русский язык - это оружие, которое сейчас используется против Украины. Мы требуем от народных депутатов защитить Украину на украинском языке, который является для нас оружием защиты", - отметил Вятрович.

Верховная Рада Украины 25 апреля 2019 года начала рассмотрение последней части поправок к закону о функционировании украинского языка как государственного, принятие которого запланировано на сегодня.

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