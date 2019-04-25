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Рада начала финальное рассмотрение закона о языке (онлайн трансляция)

10:24, 25 апреля 2019
Политика
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Рада рассматривает закон о языке / Иллюстрация REUTERS

Верховная Рада Украины 25 апреля 2019 года начала рассмотрение последней части правок к закону о функционировании украинского языка как государственного, принятие которого запланировано на сегодня.

Смотрите онлайн трансляцию из зала Рады от Espreso.TV на УНИАН.

В настоящее время к рассмотрению осталось менее 100 поправок к соответствующему законопроекту. Депутаты уже рассмотрели свыше 2 тыс. поправок.

Как передает корреспондент УНИАН, некоторые народные депутаты пришли на пленарное заседание парламента в вышиванках.

В то же время часть членов фракции «Народный фронт» пришли в сессионный зал Верховной Рады в белых футболках с надписью «Нас объединяет язык».

Кроме того, на данный момент около 300 человек собрались на площади Конституции возле Верховной Рады с целью участия в митинге с требованием принять закон о функционировании украинского языка как государственного.

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Новость в сюжете: Языковой закон Украины
Теги: #Верховная Рада#государственный язык#украинский язык#языковые законы