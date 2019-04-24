Суд продлил арест бывшего регионала Ефремова до 22 июня - ГПУ

Старобельским районным судом Луганской области продлена мера пресечения обвиняемому Ефремову еще на 2 месяца.

Старобельский районный суд Луганской области продлил до 22 июня арест экс-председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова, которого подозревают в совершении государственной измены.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

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«Старобельским районным судом Луганской области продлена мера пресечения (содержание под стражей) обвиняемому Ефремову А.С. еще на 2 месяца до 22.06.2019 включительно», - сообщила Сарган.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту «Борисполь».

В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Ефремова содержится в СИЗО в Старобельске.