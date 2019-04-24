"Страна-оккупант признала ответственность": у Зеленского отреагировали на указ Путина выдавать паспорта РФ на Донбассе

В команде Владимира Зеленского отметили, что Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить права своих граждан.

В команде Владимира Зеленского заявили, что указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашему государству территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта.

Заявление опубликовано в телеграмм-канале "Команда Зеленского".

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"Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества истинной роли России, как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну. К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной цели — прекращению огня", - говорится в сообщении.

"Несмотря на это, Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях. Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях, и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ", - отмечается в заявлении.

Ее авторы отмечают, что одним из приоритетов Президента Владимира Зеленского будет решение насущных жизненных проблем переселенцев и расширение возможностей для поддержки связей с гражданами Украины на оккупированных территориях, комплекс мероприятий для прекращения войны и деоккупации наших территорий.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. В тексте соответствующего указа отмечается, что такое решение принято президентом РФ «с целью защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права», в соответствии со статьей 29 Федерального закона номер 62 от 31 мая 2002 года «О гражданстве РФ».