"К чему мы пришли?": в Раде произошла словесная перепалка между Парубием и Новинским по церковным вопросам

Спикер парламента призвал не угрожать украинцам.

В сессионном зале парламента произошла словесная перепалка между председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием и народным депутатом Украины Вадимом Новинским (фракция «Оппозиционный блок») относительно церковных вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты фракции «Оппозиционный блок» сперва попросили перерыв посреди рассмотрения законопроекта о функционировании украинского языка как государственного, а затем выступили с заявлением, касающимся церковных вопросов. Выступая с трибуны парламента, Новинский отметил, что в Украине происходит «церковное рейдерство» и принимаются «незаконные решения» по поводу перехода приходов в Православную церковь Украины.

Новинский считает, что сегодня должностные лица областных госадминистраций «незаконно переоформили 80 приходов Украинской православной церкви».

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По его словам, больше всего таких случаев - в Ривненской и Волынской областях.

Также Новинский утверждает, что происходят столкновения между верующими и «нападения на церкви».

Он подчеркнул, что необходимо «немедленно остановить церковное рейдерство», отмечая, что все шаги в направлении переоформления общин будут иметь «последствия» и будут «расследованы, а виновные наказаны».

В ответ Парубий отметил: «Этот мужчина выходит и угрожает в Украине созданию украинской церкви. К чему мы пришли?».

Он подчеркнул, что Украина сто лет шла к созданию Украинской церкви и уже около 500 общин перешли в Православную церковь Украины.

Обращаясь к Новинскому, он сказал: «Вы нам не угрожайте, потому что мы таким языком можем говорить гораздо жестче, но мы ведем цивилизованную дискуссию».

Также Парубий подчеркнул, что не нужно угрожать украинцам, поскольку «реванш не пройдет и эпоха тьмы не вернется».

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