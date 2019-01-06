Епифаний после получения томоса заявил об утверждении автокефальной Православной церкви Украины
Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил об утверждении автокефальной Православной церкви Украины.
Об этом Епифаний сказал во время выступления в соборе святого Георгия в Стамбуле после церемонии вручения ему вселенским патриархом Варфоломеем томоса о предоставлении автокефалии ПЦУ.
Епифаний отметил, что «со времени утверждения митрополии Киева и всей Руси в течение семи веков мать-церковь - Вселенский патриархат - неизменно проявляла заботу о нашей церкви – своей дочери, заботясь о том, чтобы она росла в благоговении и благочестивости».
По его словам, в силу обстоятельств времени и «действия сил мира сего» более трех столетий связь Киева с матерью-церковью был ослаблена, однако никогда не была забыта и расторгнута.
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«Как после темноты ночной снова восходит солнце, так и теперь давняя несправедливость благодаря мудрости вашего святейшества (вселенского патриарха Варфоломея - УНИАН) и святого и священного синода матери-церкви устранена, а справедливость восстановлена», - подчеркнул митрополит Киевский и всея Украины.
«Сейчас дочь украинская по воле Божьей выросла и утвердилась», - отметил Епифаний, добавив, что на Объединительном соборе 15 декабря разъединение, которое до недавних пор было в украинском православии, преодолено, а единение восстановлено.
Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.
5 января вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сложившейся территории Украины канонически автокефальную, самоуправляющуюся православную церковь.
В документе также изложены основные принципы функционирования ПЦУ.
Сегодня, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.