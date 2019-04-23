Председатель Тернопольской ОГА решил уволиться после инаугурации Зеленского (видео)

Об этом Степан Барна заявил в видеообращении.

Председатель Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна решил уволиться с должности после инаугурации нового президента Владимира Зеленского.

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Об этом Барна заявил в видеообращении, обнародованном в Facebook.

"Как только состоится инаугурация новоизбранного президента Украины, я положу перед ним заявление об отставке", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что подал в отставку.

Также заявление об увольнении с должности подал председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.