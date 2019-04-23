Председатель Тернопольской ОГА решил уволиться после инаугурации Зеленского (видео)
18:16, 23 апреля 2019Политика
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Об этом Степан Барна заявил в видеообращении.
Степан Барна уходит в отставку / Фото пресс-службы ТОДА
Председатель Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна решил уволиться с должности после инаугурации нового президента Владимира Зеленского.
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Об этом Барна заявил в видеообращении, обнародованном в Facebook.
"Как только состоится инаугурация новоизбранного президента Украины, я положу перед ним заявление об отставке", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что подал в отставку.
Также заявление об увольнении с должности подал председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.
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