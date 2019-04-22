Глава Николаевской ОГА уходит в отставку - СМИ

С двери в кабинет главы ОГА уже сняли табличку с фамилией Савченко.

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление об уходе с должности.

Как сообщает местное издание «Новости-N», он намерен лично подать заявление в Администрацию президента уже сегодня, 22 апреля.

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Источник в ОГА подтвердил, что Алексей Савченко действительно уехал в Киев.

По информации источника, с двери в кабинет главы ОГА уже сняли табличку с фамилией Савченко по его же указанию.

Напомним, президент Украины в октябре 2016 года назначил народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Алексея Савченко председателем Николаевской областной государственной администрации.

Ранее глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка заявил, что уходит в отставку.