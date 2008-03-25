Луценко целится отхватить по куску от Нашей Украины, БЮТ и ПР?

Гражданское движение "Народная самооборона" планирует в конце весны провести всеукраинскую конференцию, на которой может заявить о создании на ее базе новой политической партии.

Об этом в интервью "Высокому замку" заявил министр внутренних дел, лидер "Народной самообороны" Юрий ЛУЦЕНКО.

Объясняя свое высказывание, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что до проведения конференции он планирует посетить все регионы Украины "не только в рамках своей служебной, но и общественной активности".

По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, сегодня в Украине наблюдается существование двухпартийной системы: с одной стороны БЮТ, с другой – Партия регионов, а потому есть необходимость в создании третьей мощной политической силы.

Как считает руководитель МВД, именно она может родиться на основе "Народной самообороны". "Эта третья сила предложит свою площадку для всех, кто верит в идеалы Помаранчевой революции", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он заметил, что в этой новой политсиле найдется место представителям "Нашей Украины" и других демократических сил. "Буду рад видеть там и "нашеукраинцев", которые не имеют за собой шлейфа интересов бизнеса и предательства. Хотел бы видеть в этой силе и Виталия КЛИЧКО. Открыты двери и политикам, которым по тем или иным причинам некомфортно в БЮТ или неприемлемо находиться в Партии регионов", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Вместе с тем он заверил, что в случае создания новой партии, она не будет альтернативой БЮТ или "Нашей Украине". "Мы будем партнерами, но третья сила нужна именно как критик и сдерживатель определенных вождистских проявлений, которые были, есть и будут в существующих партиях", - объяснил Ю.ЛУЦЕНКО.