Досрочные выборы, закон об импичменте, Савченко: о чем сегодня говорят в кулуарах Рады (видео)

Многие депутаты считают, что никаких юридических оснований для досрочных парламентских выборов сейчас нет.

Возможные досрочные парламентские выборы, закон об импичменте президента и появление Надежды Савченко – так выглядят основные темы, которые обсуждают в кулуарах Рады в первый день ее заседания после президентских выборов.

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Как сообщает корреспондент ТСН, депутаты делают сдержанные комментарии относительно результатов второго тура выборов президента. В частности, лидер президентской фракции Артур Герасимов предпочел говорить только о достижениях президента Петра Порошенко, а лидер фракции НФ Максим Бурбак сказал, что главной задачей нового президента будет освобождение оккупированных территорий.

Что касается досрочных парламентских выборов, то большинство депутатов говорят о том, что никаких юридических оснований для этого пока нет, и это очень маловероятный сценарий.

Относительно закона об импичменте – в Верховной Раде есть несколько законопроектов. Автор одного из законопроектов, заместитель председателя ВР Оксана Сыроед, - пояснила журналистам, что реальный импичмент президента в Украине никогда не будет возможным без внесения изменений в конституцию.

Кроме того, после почти годового заключения в парламенте появилась Надежда Савченко. Победителя президентских выборов она воспринимает положительно, планирует баллотироваться в парламент на следующих выборах.