Зеленский прибыл на "Олимпийский" для дебатов с Порошенко (фото)

Фото кортежа Зеленского возле стадиона появилось в сети.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прибыл на НСК "Олимпийский" для проведения дебатов с другим кандидатом - действующим президентом страны Петром Порошенко.

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Об этом сообщает "Страна". Владимир Зеленский прибыл на стадион в 18:12. Он раньше ездил на "мерсе" с сопровождением или микроавтобуса Volkswagen или внедорожника Toyota Sequoia. Но на НСК "Олимпийский" он приехал большим кортежем из пяти автомобилей. Для сравнения, классический кортеж президента Порошенко состоит из 7-9 авто.

Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.