МИД требует от России немедленно допустить украинских врачей к Савченко - ей стало хуже

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-секретаря МИД Украины Евгения Перебийноса относительно ситуации с Савченко

«Обнародованная некоторыми СМИ информация, что якобы Надежда Савченко прекратила голодовку, к сожалению, не соответствует действительности. Надежда Савченко продолжает голодовку в знак своего протеста против незаконного вывоза из Украины и безосновательного удержания на территории России, однако согласилась на определенное время возобновить прием поддерживающих смесей (в виде бульона)», - отметил он.

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По данным представителя МИД, «сегодня во время встречи с консульским представителем Посольства Украины у Надежды Савченко произошел очередной приступ». Это является прямым результатом значительного ухудшения состояния ее здоровья, к чему Министерство иностранных дел Украины неоднократно привлекало внимание российской стороны, добавил он.

МИД Украины в связи с этим вновь обращается к российской стороне с требованием немедленно допустить к Савченко украинских врачей, а также освободить задержанную гражданку Украины из-под стражи, что позволит осуществить ее срочную госпитализацию в одной из украинских или европейских клиник, подчеркнул Перебийнис.