Савченко согласилась частично прекратить голодовку - адвокат

Адвокат незаконно удерживаемой в России украинской летчицы, народного депутата Украины Надежды Савченко Марк Фейгин подтвердил информацию о том, что его подзащитная согласилась на частичное прекращение голодовки.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Я вышел от Надежды Савченко. Я подтверждаю слова ФСИН о ее частичном прекращении голодовки», - написал адвокат.

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Кроме того, адвокат опубликовал письмо украинской летчицы, в котором Савченко объясняет свое решение частично прекратить голодовку: «Да, физически мне немного паршиво, но не настолько, чтобы уже умереть сейчас. Поэтому некоторое время попью бульйон для того, чтобы если жить - то летать! Если умереть - то здоровой, а если бороться - то чтобы были силы», - написала она.

«Буду бороться! Вместе с вами! И по вашему требованию, из благодарности за вашу поддержку, для вас останусь живой! Чтобы иметь возможность еще вас отблагодарить! Будем жить!!!», - добавила Савченко.

Я вышел от Надежды Савченко. Я подтверждаю слова ФСИН о ее частичном прекращении голодовки. pic.twitter.com/ha4wII2oJj — Mark Feygin (@mark_feygin) March 5, 2015

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

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26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

Савченко с 15 декабря голодает в знак протеста против незаконного заключения в России. На протяжении последних дней состояние ее здоровья ухудшилось.

Сегодня, 5 марта в Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, что Савченко не отказалась от голодовки, но согласилась пить куриный бульон для поддержания здоровья.