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У Меркель ничего не знают об анонсированной Порошенко "нормандской" встрече в июне

18:27, 17 апреля 2019
Политика
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Порошенко заявлял, что в мае или июне 2019 года должен состояться саммит "нормандского" формата / фото УНИАН

Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает "Укринформ".

"Я сейчас не могу дать четкого ответа. Я не могу сегодня анонсировать никаких сроков", - сказал Зайберт.

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Представитель канцлера напомнил, что Ангела Меркель всегда говорила, что "нормандский" формат был и остается "соответствующим форматом" для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей.

16 апреля президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко заявил, что в мае или июне 2019 года должен состояться саммит "нормандского" формата, который решит вопрос вывода российских войск из Украины и примет решение о введении голубых касок ООН.

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Теги: #Порошенко#Меркель#нормандский формат