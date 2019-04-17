У Меркель ничего не знают об анонсированной Порошенко "нормандской" встрече в июне

Немецкая сторона пока не знает, когда и где может состояться новая встреча на высшем уровне в Нормандском формате.

В Берлине пока не знают, когда и где может состояться новая встреча на высшем уровне в "нормандском" формате.

Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает "Укринформ".

"Я сейчас не могу дать четкого ответа. Я не могу сегодня анонсировать никаких сроков", - сказал Зайберт.

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Представитель канцлера напомнил, что Ангела Меркель всегда говорила, что "нормандский" формат был и остается "соответствующим форматом" для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей.

16 апреля президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко заявил, что в мае или июне 2019 года должен состояться саммит "нормандского" формата, который решит вопрос вывода российских войск из Украины и примет решение о введении голубых касок ООН.