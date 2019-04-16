Россия хочет выдавать паспорта жителям "ЛДНР" по упрощенной процедуре после второго тура президентских выборов - росСМИ

По словам источников, Россия начнет выдавать паспорта тем, кто откажется от украинского паспорта и предоставит паспорт "ДНР" или "ЛНР".

После второго тура президентских выборов в Украине, который назначен на 21 апреля, Россия может ввести упрощенный порядок предоставления гражданства украинцам, проживающим на территории самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Такой сценарий рассматривается в Кремле, проект соответствующего указа президента Владимира Путина уже подготовлен, сообщил РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил собеседник, знакомый с подготовкой документа.

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Для реализации этого плана необходим указ президента РФ Владимира Путина, передает РБК.

По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители "ДНР" и "ЛНР" смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России​ более пяти лет.

У российских силовиков и чиновников за прошедшие месяцы была серия совещаний с сотрудниками "миграционных служб" "ЛНР" и "ДНР" по этой теме, добавил источник РБК в Следственном комитете России (представители этого ведомства участвовали в совещаниях).

Близкий к "руководству ДНР" источник подтвердил, что речь идет об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных республик. По его информации, основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта.

Как сообщал УНИАН, в Кремле прокомментировали информацию о массовой раздаче российских паспортов в "ЛДНР". 3 апреля Песков заявил, что не располагает "никакой информацией на этот счет".