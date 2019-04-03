В Кремле прокомментировали информацию о массовой раздаче российских паспортов в "ЛДНР"

Песков заявил, что не располагает "никакой информацией на этот счет".

В Кремле не подтвердили и не опровергли намерениe России начать массовую раздачу российских паспортов на оккупированных территориях Донбасса.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не располагаю никакой информацией на этот счет. Я не знаю, о каких сообщениях вы говорите", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько соответствуют действительности многочисленные публикации в интернете о том, что РФ в апреле начнет выдачу своих паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что в последнее время в СМИ в очередной раз стала появляться информация, что на оккупированном Донбассе выдают российские паспорта.