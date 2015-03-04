В Конгрессе США хотят подготовить законопроект о поддержке Украины

Как заявил конгрессмен-демократ Элиот Енгел на слушании комитета по иностранным делам Палаты представителей, документ предлагает предоставить Украине «большую поддержку на различных фронтах» и «усилить давление на Владимира Путина за его безрассудную, разрушительную и дестабилизирующую политику», передает Радио Свобода.

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По словам Енгела, который является главенствующим членом комитета от Демократической партии, это имеет целью «дать четкий сигнал, что США поддерживают народ Украины в противостоянии агрессии России».