Путин назвал убийство Немцова в центре столицы позором для России

Президент РФ владимир Путин назвал позором для России убийство российского политика Бориса Немцова.

Как передает событийный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании коллегии МВД РФ.

”Самое серьёзное внимание следует уделить резонансным преступлениям, в том числе и с политической подоплёкой. Нужно избавить наконец Россию от позора и трагедий наподобие той, которую мы совсем недавно с вами пережили и видели, имею в виду дерзкое убийство Бориса Немцова прямо в центре столицы”, - сказал Путин.

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Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в Москве, под стенами Кремля. Неизвестный четыре раза выстрелил в политика. От ранений он скончался на месте.

В интервью от 10 февраля Немцов заявил об опасениях, что президент России Владимир Путин ”закажет” его за оппозиционные высказывания.

Убийство Немцова произошло за день до оппозиционного марша ”Весна”, запланированного на 1 марта.

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Лидеры стран ЕС и США осудили убийство Немцова и заявили, что ожидают от РФ полного и прозрачного расследования его гибели. Как заявил госсекретарь США Джон Керри, гибель Немцова отразится на России и мире.

В России вину за смерть Немцова представители общественности и оппозиционеры возлагают именно на президента Путина.