У Зеленского есть шанс наладить отношения с Москвой - журналист

По словам публициста Леонида Радзиховского, для Путина Зеленский — "никто, неизвестный и незнакомый человек".

Российский журналист и публицист Леонид Радзиховский считает, что если Владимир Зеленский станет президентом Украины, то отношения между Киевом и Москвой не начнут быстро меняться. Тем не менее, шанс на улучшения есть.

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Как отметил журналист в чате на "Главреде", у Зеленского есть шанс наладить отношения с РФ, потому что, в отличие от нынешнего главы государства Петра Порошенко, он не является личным врагом российского президента Владимира Путина.

По словам публициста, для Путина Зеленский — "никто, неизвестный и незнакомый человек". Глава России может пойти ему на уступки.

"Дальше все будет зависеть не от желаний Зеленского, а от желаний Путина — на сколько Путин будет готов отступить. Тут есть два разных аспекта: Крым и Донбасс", — отметил Радзиховский.

При этом журналист плохо представляет себе, как Зеленский будет действовать в качестве президента.

"Если изберут Зеленского, я не думаю, что отношения между странами начнут быстро меняться... Очевидно, что у него очень много забот, среди которых отношения с Россией первого, второго и третьего места не занимают. Ему нужно будет готовиться к выборам в Верховную Раду…", — отметил он.

Публицист полагает, что добиться большого успеха и большого прорыва в отношениях с Россией быстро едва ли возможно. "А тягомотину Зеленский, конечно, может тянуть, но это не может быть его приоритетом", — уточнил он.

Радзиховский подчеркнул, что проблема Крыма существует в Украине, а в РФ тема полуострова закрыта. "

Никто никогда не только его не отдаст, но даже обсуждать эту тему не будет. Эта тема закрыта", — отметил журналист.

"А вот тема Донбасса — есть. И дальше все будет зависеть от того, чего хочет Путин. Если он хочет продолжать бодаться с Западом, то и по вопросу Донбасса он не отступит ни на шаг назад. Если же он хочет налаживать отношения с Западом, то простейший для него способ — это идти на какие-то уступки по Донбассу", — считает он.

По мению Радзиховского, Путин не стал бы идти на уступки Порошенко из-за их личных отношений, из-за того, что это воспринималось бы как поражение, отступление и так далее.

"А перед новым человеком Путин вполне может изменить политику, найти какой-то компромиссный вариант", — заключил он.

Ранее у Зеленского озвучили позицию относительно выборов на Донбассе и вступления в НАТО.