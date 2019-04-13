У Зеленского озвучили позицию относительно выборов на Донбассе и вступления в НАТО

Также спикер предвыборного штаба пояснил, будет ли продолжать Зеленский Минский процесс по вопросу Донбасса и Крыма.

Сегодня невозможно провести демократический избирательный процесс на оккупированных территориях Донбасса. А вступление Украины в НАТО – важно, и другой альтернативы движения государства в этом направлении нет.

Такую позицию кандидата в президенты Владимира Зеленского озвучил спикер его предвыборного штаба Дмитрий Разумков на форуме украинских либералов "Люди Важны". Об этом пишет "24Канал".

"Что касается войны на востоке и минских соглашений, действительно, "Минск" – не идеальный, с ним много вопросов. В течение многих месяцев этот вопрос буксует, но, к сожалению, никто не может предложить другой альтернативы. К минскому процессу привязаны все эти санкции, которые сегодня действуют в отношении Российской Федерации, и поменять весь этот процесс будет очень трудно", – сказал Разумков.

При этом он добавил, что минский процесс вполне приемлемый, несмотря на его несовершенство.

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"Другой вопрос, что Россия все, как всегда, пытается перевернуть с ног на голову и пойти в обратном порядке – сначала проведя выборы. Это можно назвать, как угодно, но провести сегодня демократический процесс на оккупированной территории просто невозможно",– убежден спикер штаба Зеленского.

Поэтому единственный путь решения конфликта на Донбассе – совместные дипломатические действия Украины и международных партнеров, отметил Разумков.

Возвращение оккупированных территорий Донбасса и Крыма должно происходить исключительно на условиях Украины, озвучил позицию Зеленского спикер штаба.

Относительно европейской и евроатлантической интеграции Украины, то "цивилизационный выбор страны был сделан давно", сказал Разумков.

"Выбор был подтвержден в 2014 году гибелью людей на Майдане во время Революции Достоинства. Он подтверждается тем, что украинская армия отстаивает наш суверенитет на востоке страны, но это еще тяжелый путь, который нам предстоит пройти", – сказал спикер штаба Зеленского.

"Если мы говорим об интеграции в Североатлантический альянс – да, это действительно важно и, к сожалению или к счастью, другой альтернативы движения Украины в этом направлении нет", – сказал Разумков.