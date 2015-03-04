Из-за драки Мельничуку запретили участвовать в 5 заседаниях Рады

Верховная Рада поддержала предложение о лишении народного депутата Сергея Мельничука права принимать участие в 5 пленарных заседаниях парламента за драку.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение сначала проголосовали только 224 депутата при необходимых 226. Но со второй попытки предложение поддержали 230 народных депутатов из 318.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня ВР не поддержала предложение лишить Мельничука права участия в 5 пленарных заседаниях

После этого лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко предложил перенести этот вопрос на несколько часов.

Напомним, вчера, 3 марта, в сессионном зале Верховной Рады произошла драка с участием депутатов от Радикальной партии и бывшего члена фракции этой партии Мельничука, который вошел в депутатскую группу “Воля народа”.