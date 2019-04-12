Порошенко объяснил, почему приехал на телеэфир без приглашения (видео)

Президент настаивает, что использует все возможности пригласить Зеленского на дебаты.

За кулисами эфира "Права на владу" в разговоре с ТСН президент Петр Порошенко объяснил, почему приехал без приглашения в студию. Глава государства говорит, что решил использовать все возможности, чтобы пригласить на дебаты своего конкурента Владимира Зеленского.

Прибыл Порошенко на шоу без кортежа, только с несколькими охранниками и сотрудниками собственной пресс-службы. Много шутил, пытаясь доказать, что это точно он, а не двойник, и с удовольствием делал селфи со всеми желающими.

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"Мне было безразлично, кто будет в студии. Я приехал не в студию, я приехал не на шоу. Я обещал Наталье (Мосейчук), что я буду 40 минут в студии, и это будет ожидание господина Зеленского. Я собираюсь делать все для того, чтобы пригласить господина Зеленского на дебаты. Не прятаться от журналистов, не прятаться от людей, которые хотят задать ему вопросы, публично пригласить его на "Республиканский" стадион, именно туда, куда он хотел. Он не имеет права выставлять какие-то ультиматумы, потому что он наговорил очень много. Он сказал "Республиканский "– прошу. Он сказал какие-то анализы сдавать – сам сбежал. Он сказал какие-то дополнительные обстоятельства... моя позиция – это последнее воскресенье перед выборами. Прошу, приезжайте и проведите дебаты", - заявил Порошенко.

Напомним, генеральный директор 1+1 Media Александр Ткаченко заявил, что телеканал подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко после его неожиданного приезда в эфире программы "Право на власть". Он подчеркнул, что иск будет касаться и бывших обвинений от Порошенко в адрес телеканала "1+1".