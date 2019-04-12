В эфир не приглашали: телеканал 1+1 собирается подать в суд на Порошенко

Президента в студию программы "Право на власть" не приглашали.

Генеральный директор 1+1 Media Александр Ткаченко заявил, что телеканал подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко после его неожиданного приезда в эфире программы "Право на власть".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"А после того, как вы позорно ворвались к нам сегодня в эфир, частной компании, без приглашения, пользуясь статусом главы государства и не собирались уходить, даже несмотря на вежливые намеки ведущей занять кресло в студии, и снова много говорили - и все мимо реальных фактов , mais - excusez-moi, s”il vous plait, не иначе как на иск в суд от нас вы - не заработали. Ждите - в понедельник", - заявил Ткаченко.

По его словам, на программу кандидатов в президенты не приглашали, однако Порошенко решил сам приехать на эфир. Он также подчеркнул, что иск будет касаться и бывших обвинений от Порошенко в адрес телеканала 1+1.

Напомним, 11 апреля президент Украины Петр Порошенко неожиданно появился в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1". После приветственного слова действующий глава украинского государства сразу перешел к делу – он вызвал на дебаты в студию своего оппонента, кандидата Владимира Зеленского.