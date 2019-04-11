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Соратница показала фото Тимошенко на природе

16:19, 11 апреля 2019
Политика
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Лабунская и Тимошенко позируют на фоне деревьев / фото facebook.com/labunska.anzhelika

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Снимок на природе Лабунская опубликовала на своей странице в Facebook.

"В тишине и на природе продолжаем работать над "Новым курсом" и обсуждать стратегию избирательной кампании. У ЮВТ дома", - прокомментировала кадр Лабунская.

Ранее глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко сыграла в настольный теннис. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Facebook.

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Теги: #фото#Юлия Тимошенко