Тимошенко показала, как играет на каблуках в настольный теннис (видео)
20:36, 04 апреля 2019Общество
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Глава фракции "Батькивщина" сыграла в настольный теннис на каблуках и не в спортивном костюме.
В конце 25-секундного ролика Тимошенко говорит: "Все!" / скриншот видео
Председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко сыграла в настольный теннис. Соответствующее видео она обнародовала на своей странице в Facebook.
Игру кандидата в президенты в настольный теннис сопровождали звуки вспышек фотоаппаратов. В конце 25-секундного ролика Тимошенко говорит: "Все!", очевидно, как знак победы.
В сообщении к видео Тимошенко поблагодарила свыше 2,5 миллионов украинцев, которые поддержали ее на выборах.
Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский предложил Тимошенко стать арбитром на его дебатах с Порошенко.
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