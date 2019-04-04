Тимошенко показала, как играет на каблуках в настольный теннис (видео)

Глава фракции "Батькивщина" сыграла в настольный теннис на каблуках и не в спортивном костюме.

Председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко сыграла в настольный теннис. Соответствующее видео она обнародовала на своей странице в Facebook.

Игру кандидата в президенты в настольный теннис сопровождали звуки вспышек фотоаппаратов. В конце 25-секундного ролика Тимошенко говорит: "Все!", очевидно, как знак победы.

В сообщении к видео Тимошенко поблагодарила свыше 2,5 миллионов украинцев, которые поддержали ее на выборах.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский предложил Тимошенко стать арбитром на его дебатах с Порошенко.